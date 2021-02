Lamezia. Italexit con Paragone: grave emergenza fiumi in città

Una vera e propria emergenza quella dei torrenti che attraversano la città di Lamezia. Tutti i fiumi, nessuno escluso, versano in una condizione di costante pericolo per cose e persone, invasi da sterpaglie e arbusti

Nulla si muove nelle istituzioni provinciali, regionali ma soprattutto il grande assente e’ come sempre il Comune, ovvero l’ente che dovrebbe dare l’input.

Nessuna programmazione è stata messa in campo nei mesi scorsi,nei fatti nessun intervento reale, una responsabilità grave nei confronti sei cittadini.

In queste ore, molti cittadini hanno segnalato al nostro partito, le precarie condizioni del torrente che costeggia via Monte Grappa, nel centro storico di Nicastro, preoccupati perché a causa delle forti piogge il rischio esondazione è veramente reale. Tutti i torrenti che attraversano la città di Lamezia sono invasi da una fitta vegetazione che ostruisce il normale passaggio dell’acqua; la parola manutenzione è totalmente sconosciuta.

La situazione è molto seria per questo motivo invitiamo gli enti preposti a voler intervenire con celerità per per fondati motivi di imminente rischio dell’incolumità pubblica.