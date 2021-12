Lamezia. Italia Nostra: i fiumi meritano molta più attenzione, si intervenga

Comunicato Stampa

Solo qualche anno fa Lamezia Terme è stata costretta a piangere la morte di una giovane mamma e dei suoi due figli. A causa del maltempo sono stati travolti dall’acqua e dal fango.

A Crotone il 14 ottobre 1996 sei vittime. Per non parlare di Soverato e di tutti gli altri eventi tragici.

Ad oggi tutto è rimasto com’era.Nonostante si siano preannunciati finanziamenti ed interventi.

Con l’approssimarsi della stagione invernale è lecito ritenere che se non si provvede con la massima urgenza alla pulizia e messa in sicurezza dei fiumi Cantagalli, Canne e di tutti i torrenti e corsi d’acqua di Lamezia Terme e della Calabria arriveremo per l’ennesima volta in ritardo.

Lo stato dei fumi ad oggi è di serio pericolo.

Invitiamo tutte le autorità preposte ad adoperarsi per anticipare possibili ulteriori disgrazie.

Giuseppe Gigliotti

Presidente Italia Nostra Lamezia Terme e vice presidente regionale