Lamezia. L’ITE De Fazio partecipa a progetto della Banca d’Italia

Nell’ambito delle attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (già Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro) per il corrente anno scolastico, l’I.T.E. “V. De Fazio”, diretto dalla dott.ssa Simona Blandino, partecipa al progetto “Attribuzione del merito creditizio all’impresa per fini di politica monetaria” organizzato dalla Banca d’Italia

Il percorso riguarda le procedure di valutazione in merito alla concessione del credito alle imprese nell’ambito delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

Gli studenti hanno il compito di analizzare il rating automatico assegnato alle imprese dal modello statistico e di proporre eventuali modifiche.

Oggetto di analisi e di valutazione da parte degli studenti sono il bilancio dell’impresa, la financial flexibility e la sua capacità di autofinanziamento. Saranno inoltre considerati il gruppo di appartenenza dell’impresa e i risultati consolidati. Non mancheranno lo studio del settore di appartenenza e dei rischi peculiari del business, le informazioni sulla corporate governance e il management, valutazioni esterne (agenzie di rating, IRB, CEBI Score) e qualunque altra notizia rilevante che riguardi la società esaminata. La finalità del PCTO è quella di far sperimentare agli studenti il percorso di valutazione delle imprese proprio delle istituzioni bancarie ai fini della concessione del credito.

La Banca Centrale con questo progetto aprirà le sue porte a 20 alunni delle classi quinte, accompagnati dal docente tutor interno Professoressa Marisa Saladino. Il PCTO avrà una durata di 30 ore da svilupparsi in 6 giorni lavorativi. Gli allievi nel corso delle attività progettuali saranno supportati da due tutor della Banca d’Italia, che approfondiranno tematiche sviluppate nel contesto scolastico e utilizzeranno metodologie didattiche in linea con il PTOF dell’Istituzione Scolastica.

Tale progetto, organizzato dalla Banca d’Italia, ha un’elevata valenza formativa in quanto consente agli studenti di potenziare le competenze di ambito economico/finanziario indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro.