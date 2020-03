Lamezia. La cattedrale di corso Numistrano illuminata con i colori della bandiera italiana

LAMEZIA. I colori della bandiera italiana da stasera illuminano la facciata del duomo di corso Numistrano.

La cattedrale pavesata a festa con il bianco, il verde e il rosso del glorioso tricolore italico è un segno di speranza e di rinascita che domina lo storico corso cittadino, deserto e desolato in questi giorni di pandemia. Così come sono deserte e silenziose le chiese dove per evitare il contagio del Covid-19, non si possono celebrare i riti alla presenza dei fedeli.

“La luce che irradia la ‘chiesa madre’ della città è un faro, un barlume di speranza che si accende in questo tempo di dura prova che tutti stiamo vivendo -commenta il parroco della cattedrale don Carlo Cittadino – Nonostante la grande tribolazione che caratterizza questo nostro periodo storico segnato in maniera indelebile da una pandemia mondiale, la comunità ecclesiale rimane unita nella preghiera.

La Chiesa diocesana assicura il suo sostegno spirituale ai fedeli anche con la celebrazione della messa e con altri momenti di riflessione trasmessi tramite il mezzo televisivo o attraverso internet. La luce accesa questa sera ci accompagnerà ogni fine settimana fino a Pasqua, con l’auspicio che dopo una Quaresima particolarmente sofferta la Resurrezione di Cristo sia rinascita vera per la nostra comunità diocesana, per l’Italia e per tutta la popolazione mondiale colpita dalla pandemia”. L’illuminazione è stata offerta dalla ditta Spttacolari di Domenico De Fazio. Red.