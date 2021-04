Lamezia. La Lidl dona le uova di Pasqua ai bimbi ricoverati in pediatria

LAMEZIA. Le uova di Pasqua della Lidl donati ai bimbi ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Francesco Rocca, responsabile della filiale lametina della Lidl, unitamente ad altri dipendenti, come è ormai consuetudine ha portato i doni ai bimbi ricoverati nel reparto pediatrico di via Perugini, per augurare una serene Pasqua. Ad accogliere il manager accompagnato dai suoi collaboratori il primario Mimma Caloiero, ed altri operatori sanitari. Durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, Lidl Italia ha donato beni di prima necessità per oltre 57 tonnellate oltre che prodotti per la detersione delle mani.

I prodotti donati ( principalmente pacchi spesa con beni di prima necessità), sono stati distribuiti alle persone bisognose tramite enti, associazioni di volontariato, organizzazioni non-profit e comuni.

“L’emergenza che stiamo vivendo su tutto il territorio nazionale sta mettendo a dura prova il nostro Paese e soprattutto le famiglie in difficoltà. Come azienda socialmente responsabile e vicina sin da subito alla comunità, sono tante le iniziative volte ad aiutare e sostenere le associazioni attive sui vari territori.

A livello locale la nostra filiale così come la maggior parte delle filiali italiane dona giornalmente al Banco Alimentare derrate alimentari: dal pane, all’ortofrutta fino agli articoli confezionati, le eccedenze dei nostri supermercati sono recuperate attraverso un piano di ritiro quasi giornaliero e vengono destinate ad una rete di strutture caritative locali che a loro volta provvedono alla distribuzione alle famiglie e alle persone singole che vivono nel profondo disagio e in grave difficoltà economica. La solidarietà in un momento così difficile assume dei connotati ancor più importanti e solo aiutandoci a vicenda ne usciremo”. Red.