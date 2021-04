Lamezia. La nuova cittadella del cinema nell’area concessa dalla Fondazione Terina

Prosegue, lungo il solco tracciato dalla compianta presidente Jole Santelli, il percorso per la realizzazione della cittadella del cinema in Calabria.

Nota stampa: “È di due giorni fa il provvedimento della Giunta regionale per la creazione degli studi cinematografici nella zona dell’ex Sir di Lamezia Terme, in un’area che la Fondazione Mediterranea Terina concederà per dieci anni in comodato d’uso gratuito.

Una scelta importante, non solo per l’ubicazione della struttura, al centro della Calabria, ma anche perchè va nella direzione di quelle che erano state le sollecitazioni del commissario della Calabria Film Commission, Giovanni Minoli, che in questi mesi aveva spinto per l’individuazione di un luogo dove, appunto, poter concretizzare un progetto che vedrà la Calabria al centro di importanti appuntamenti nel settore delle produzioni cinematografiche e della serialità audiovisiva.

“Si tratta di un altro tassello – dichiara Minoli – che va a comporre il mosaico di quella idea di industria dell’audiovisivo di alto livello, anche internazionale, e del prodotto di lunga serialità, che abbiamo intenzione di realizzare in Calabria e su cui da mesi stiamo lavorando. La decisione della Giunta, quindi, va a rafforzare l’impegno che la Fondazione Calabria Film Commission sta mettendo in campo per valorizzare le tante professionalità locali che operano in Calabria e che, con le loro competenze, contribuiranno a dare nel mondo un’idea diversa di questa regione che intende riscattarsi da un’immagine che le sta sempre più stretta e da cui vuole emanciparsi per dimostrare il valore dei tanti suoi figli che, con determinazione, stanno operando per la sua rinascita”.