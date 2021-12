Lamezia. “La sospensione dei significati del mondo”. Incontro all’Uniter con lo psichiatra Giacomo Romeo

Continuano gli incontri della Università della Terza Età e del tempo libero di Lamezia Terme. Mercoledì 15 dicembre, alle ore 17, sarà ospite lo psichiatra dott. Giacomo Romeo che intratterrà gli uditori con la sua relazione dal titolo “La sospensione dei significati del mondo”. Introduce il medico-sociologo Felice Raso Costabile

La sospensione dei significati del mondo nasce dal progetto l’alba della speranza: in viaggio verso un mondo nuovamente condiviso. Viene recuperata l’immagine della speranza che si apre al divenire dopo il periodo in cui il mondo intero è stato considerato off limits, completamente disconnesso dal suo flusso abituale a causa della pandemia da Covid 19. La centralità del discorso mira a evidenziare che, una volta sospesi o addirittura annullati i contenuti del mondo, viene svelata la nuda struttura dell’essere e nasce imponente l’angoscia di comprendere cosa resta dell’esistenza quando il mondo a cui essa è correlata viene ridotto a determinanti o a declinazioni essenziali che hanno a che fare con la sopravvivenza piuttosto che con la “esistenza”.

Un mondo che passa dall’essere condiviso ad un mondo privato e solipsistico.

La speranza ci chiama ad affrancarci da quel paesaggio di desertificazione per cui il susseguirsi ovvio della quotidianità diviene di fatto impossibile.

Dobbiamo forse chiederci allora che cosa veramente conta nella nostra vita, recuperando il bisogno di autenticità.

Presidente, Costanza Falvo D’Urso