Lamezia. La storica Società Operaia potrebbe diventare una casa funeraria

Casa funeraria in via Indipendenza al posto della storica Società Operaia, il movimento Lamezia bene comune condivide la preoccupazione dei cittadini che sono contrari alla realizzazione della nuova struttura.

Nota stmpa: “Condividiamo la preoccupazione espressa nelle scorse settimane dal comitato di cittadini di Via Indipendenza – Ponte di S. Antonio, che ha indirizzato una petizione al commissario straordinario circa la possibile realizzazione di una casa funeraria nella sede dell’ex società operaia.

Non è la validità o meno di un progetto imprenditoriale che si discute, come del resto ben evidenziano i cittadini nella petizione, ma le condizioni di contesto che non consentono l’eventuale avvio di una realtà di questo tipo, a cominciare dalla mancanza di parcheggi: la collocazione in un’area particolare della città, snodo fondamentale per raggiungere il centro cittadino, via di fuga per i grandi eventi che si svolgono su Corso Numistrano, area interessata soprattutto nel fine settimana da traffico intenso per chi vuole raggiungere i locali e le attività del Corso.

Come gli stessi residenti hanno in più occasioni manifestato, sono intollerabili i parcheggi selvaggi sui due lati del ponte, soprattutto il sabato sera, rispetto ai quali chiediamo maggiore vigilanza.

Sosteniamo la petizione dei cittadini e chiediamo ai commissari attualmente alla guida del Comune che venga salvaguardato un luogo punto di riferimento per tante generazioni e si creino condizioni per un migliore vivibilità della zona, a cominciare dalla riqualificazione dei marciapiedi e dei sampietrini quasi sempre divelti”.

Lamezia Bene Comune