Lamezia. L’associazione UNA proietta “Noi” di Jordan Peele al Chiostro di San Domenico

Nuova location per il cinema di UNA, “Noi” di Jordan Peele verrà proiettato giovedì al Chiostro di San Domenico nel cuore della città.

LAMEZIA TERME. L’ultimo appuntamento con il cinema dell’associazione Una è per giovedì 23 settembre alle 21 al Chiostro, in piazzetta San Domenico a Lamezia Terme. “Noi” di Jordan Peele verrà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano nella sala del Chiostro, location che garantirà la visione del film anche in caso di maltempo.

Chiudiamo la decima rassegna con un film molto particolare, che gioca sul concetto di dualità e costruisce attorno alla storia dei protagonisti significati e mondi alternativi alla realtà e personaggi paralleli. Tutto si muove su un binomio, anche il genere della pellicola, che dai momenti di densa tensione salta a quelli di pura ironia. Il regista Jordan Peele ha esordito nel 2017 con Scappa – Get Out, il primo film afroamericano ad aggiudicarsi l’Oscar per la miglior sceneggiatura.

Protagonisti di “Noi” (USA – 2019) sono l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o e Winston Duke. Partecipare alla proiezione è molto semplice, basta prenotare all’indirizzo mail unassociazione@gmail.com ed esibire il green pass come indicato dalla normativa nazionale.