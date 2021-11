Lamezia. Lavori acquedotto Sambuco continueranno tutta la notte

Comunicato Stampa

Si aggiornano gli utenti, con riferimento al comunicato “Perdita So.Ri.Cal. S.p.A. – Acquedotto Sambuco”, pubblicato nella giornata odierna, 11 novembre 2021, che la So.Ri.Cal. ha individuato due ulteriori perdite idriche sulla premente Sambuco, rispettivamente nei pressi dell’attraversamento ferroviario di via Dei Bizantini e su via Gioacchino Murat.

Mentre i lavori di riparazione procedono sulla derivazione, una seconda squadra di tecnici è stata incaricata dalla Società regionale di riparare le due nuove rotture. I Responsabili informano che gli interventi proseguiranno senza soluzione di continuità per tutta la notte fino al completo ripristino delle forniture, previste, salvo complicazioni, nella mattinata di domani, giorno 12/11/2021.

Conclusi tutti gli interventi, i tecnici So.Ri.Cal. eseguiranno il carico delle condotte, cercando di far giungere con gradualità la risorsa idrica ai serbatoi di accumulo rimasti vuoti ed evitando nuovi danneggiamenti.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.