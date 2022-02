Lamezia. Al Liceo Classico Artistico Fiorentino ritorna “Kainòn”

Al Liceo Classico – Artistico F. Fiorentino ritorna “Kainòn”, il magazine ufficiale dell’istituto lametino

Ancora una volta, nella consolidata e duplice veste editoriale: quella cartacea e quella on line. Nell’editoriale del dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli la soddisfazione per il lavoro di qualità prodotto dai ragazzi.

«Le pagine del nostro giornalino Kainòn sanno raccontarci le passioni, le emozioni, i pensieri e le esperienze vissute dai protagonisti della scuola: i ragazzi e le ragazze che hanno trasformato entusiasmo e passione in articoli, immagini, racconti, foto e tanta voglia di mettersi in gioco, con questa esperienza che ha la pretesa di divenire un bel laboratorio di crescita e acquisizione di nuove competenze per una scuola che vuole “crescere, raccontarsi e camminare insieme”».

La redazione del giornalino è composta da un gruppo di alunni e di docenti, che si occupano di impostare il giornalino; individuare le rubriche; raccogliere gli articoli e le news della scuola; scegliere i pezzi da pubblicare; correggere le bozze; curare la grafica del giornale e la composizione al computer delle diverse pagine; confrontarsi in modo continuativo e costante, su scelte da intraprende e sul materiale di ricerca; curare le immagini, fotografie, video; consultarsi con tutti i vari inviati speciali delle diverse classi.

Le rubriche sono diverse e trattano vari argomenti, dal cinema alla filosofia, alla poesia, alla musica, ai luoghi del territorio, ai personaggi importanti della scuola e della città, dai classici al fumetto, alle nostre tante attività svolte: sport, arte e tutta la creatività di cui i nostri ragazzi e le nostre ragazzi sono portatori. Foto, immagini, locandine, fumetti e tanto altro rendono il giornalino/rivista gradevole sia visivamente che nella piacevole lettura dei suoi contenuti.

Della nascita di Kainòn, al suo secondo anno, e del suo sviluppo parla la professoressa Tommasina Portobonacci, che coordina il lavoro di redazione: «L’idea di un “Giornalino dell’Istituto” nasce come attività curricolare ed extracurricolare. Uno strumento ritenuto fin dall’inizio estremamente valido, per offrire agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, di comunicare dentro e fuori l’habitat scolastico, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Considerato che nell’era della tecnologia digitale i ragazzi parlano poco e scrivono sempre meno e ritenuto che lo sviluppo e l’ampliamento della parola è sviluppo anche del pensiero e della socializzazione, è nata l’esigenza di favorire un terreno di interazione interdisciplinare, logica, critica, etica e morale, abbiamo perciò ritenuto necessario realizzare uno strumento che da una parte consente all’alunno di liberare le proprie potenzialità e dall’altra di ampliare le proprie conoscenze». In sostanza Kainon «intende portare fuori dalla scuola quello che vi accade dentro, le sue numerose e interessanti attività e fa entrare nella scuola il territorio, la sua realtà, i suoi luoghi e la sua comunità».

“Kainon” è un aggettivo greco che esprime l’idea di novità assoluta, è la novità positiva, sorprendente, che, per noi, diventa anche una fonte d’informazione libera, creativa, trasparente, di un Liceo Classico che non coltiva il vecchio, ma recupera e valorizza l’antico ed è proiettato verso il futuro. Attraverso il giornalino e le sue rubriche tutti gli studenti dell’Istituto sono invitati a diventare, prima osservatori curiosi, poi scrittori attenti e infine lettori appassionati, che sanno orientarsi nella comprensione dei problemi del mondo contemporaneo e sono capaci di fare esperienza della complessità dell’oggi per costruire il domani.