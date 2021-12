Lamezia. Al liceo Galilei si apre la VI edizione del Festival della Scienza

E’ giunto ormai alla sua VI edizione il rinomato “Festival della Scienza”, organizzato dal Liceo Scientifico Galileo Galilei per il territorio

Una cinque giorni in cui la scuola aprirà le sue porte a convegni, incontri culturali e scientifici, esperienze di laboratorio e attività di sperimentazione.

Protagonisti indiscussi del Festival, gli stessi studenti del Liceo, che presenteranno alla città la variegata offerta didattica e formativa dell’Istituto.

Le attività pomeridiane del Festival, in particolare, saranno dedicate ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, che tramite prenotazione, potranno prendere parte ai diversi laboratori programmati.

La cerimonia d’apertura si svolgerà sabato 18 dicembre e si svolgerà in modalità mista, dalle ore 9.00, alla presenza di Autorità Civili e Militari.

La Dirigente, prof.ssa Goffredo, da sempre attenta alla buona riuscita della manifestazione dichiara “Quest’anno l’evento è dedicato al Sommo Poeta Dante Alighieri, di cui ricorre il centenario della nascita. Della sua opera, ricca di spunti scientifici si riconosce l’alto valore formativo per il complesso intreccio di scienza, tecnologia e comunicazione.

Anche in ragione di questa importante celebrazione, la storica vocazione formativa e didattica del Festival si rafforza con il maggior investimento di sempre nel settore educativo e formativo. All’interno del Festival, visto il successo delle scorse edizioni, è stato riproposto il Concorso fotografico, rivolto agli alunni delle scuole Medie, i cui vincitori riceveranno, come premio, libri, macchine fotografiche e dizionari.

Tale scelta ricade proprio nella volontà di avvicinare i giovani alla lettura. Ed è con una punta di orgoglio che la sottoscritta, dinanzi agli sforzi profusi per la buona riuscita di un evento, diventato ormai un prestigioso e tradizionale appuntamento del suo Istituto, sente di lodare l’entusiasmo dei docenti e degli studenti, in particolare dei rappresentanti di questi ultimi, che, non senza difficoltà, vista la particolare situazione emergenziale, sono riusciti, comunque, a realizzare importanti attività”, che saranno presentate in modalità mista e sempre nel rispetto della normativa anticovid.

Quest’anno si darà ampio spazio anche all’attività sportiva, e nella mattinata di lunedì 20 dicembre, si inaugurerà il campo di Padel, disciplina sportiva che per la prima volta in Calabria verrà praticata a scuola.

La Cerimonia si svolgerà alla presenza della Vice Presidente della Regione, Giusy Princi, assessore con delega all’Istruzione, del Giudice Giovanni Garofalo, del Tenente Colonnello Molinaro, del Presidente Regionale della Federazione Italiana Tennis (FIT), Giuseppe Lappano, del Consigliere Regionale FIT Mauro Lento, e del Consigliere Nazionale del Comitato Centrale Ufficiali di Gara (CCUG) Antonio Caroleo.