Lamezia. Liceo Scientifico “Galilei” migliore scuola della provincia

Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme si conferma la migliore scuola presente su tutto il territorio provinciale

A dirlo in maniera obiettiva, è la rilevazione stilata dalla Fondazione Agnelli/Eduscopio, che aiuta gli studenti italiani e le loro famiglie a scoprire quali scuole superiori della propria zona preparano meglio per l’università e il mondo del lavoro.

La nuova edizione 2020-21, consultabile online dal 12 novembre 2020, basata su un indice statistico (FGA) che misura la performance dei ragazzi al primo anno di università (numero di esami sostenuti e media dei voti, intesi come diretta conseguenza della preparazione che le scuole hanno dato ai loro studenti), ha analizzato i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2014/15, 2015/16, 2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Queste classifiche aiuteranno anche quest’anno le famiglie a valutare i percorsi più efficaci, perchè, se è vero come è vero, che è un momento difficile per il Paese, lo è anche il fatto che si deve comunque pensare al domani; ecco dunque come la scelta del percorso di studi debba essere ponderata con attenzione. Soddisfatti si dichiarano Dirigente e docenti del Liceo.

“Queste notizie ci appagano del lavoro svolto, fatto di impegno e di tanto sacrificio, non solo da parte nostra ma anche degli studenti. A noi tutti è stato richiesto, in questo tempo di precarietà ed emergenza sanitaria, un nuovo modo di fare scuola: nuove modalità didattiche e strategie di apprendimento che ancora una volta ci mettono alla prova.”