Lamezia. L’immagine di Adele Bruno su palazzo di città per dire ‘no’ alla violenza sulle donne

L’immagine di Adele Bruno, prima donna lametina vittima di femminicidio, sarà proiettata su Palazzo di città di corso Numistrano in occasione del nono anniversario del suo efferato assassinio.

Il 30 ottobre prossimo ricorre l’anniversario di un tragico femminicidio avvenuto in città: 9 anni fa, infatti, fu barbaramente uccisa Adele Bruno. Per ricordare quel tragico fatto di sangue e per rendere onore alla memoria della giovane lametina, la vicepresidente della terza commissione consiliare ha deciso di proiettare sulla facciata di Palazzo di città di corso Numistrano, l’immagine di Adele e un pensiero che la ricorda.

Inoltre l’esponente dell’organismo consiliare, d’accordo con i componenti la commissione, ha predisposto un messaggio da veicolare sui social media con il contributo di tutti. E’ solo un piccolo segnale ma vuol essere comunque un messaggio forte per non dimenticare. La consulta delle Pari opportunità avrebbe voluto fare di più ma l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia in corso ha letteralmente sconvolto il programma delle attività prefisse. Intanto la città ricorda Adele, onora la sua memoria ed esecra il gesto efferato che le ha tolto la vita. Red.