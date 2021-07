Lamezia. Liriche e note sotto le stelle di San Lorenzo, aspettando il 9 agosto alle Terme Caronte

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Liriche, note e… sotto le stelle di San Lorenzo. Conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione della serata evento ideata e promossa dall’Associazione culturale San Nicola.

LAMEZIA. Sarà presentata giovedi 29 luglio 2021 alle 10:30 l’ottava edizione della serata evento “Liriche, note e…sotto le stelle di San Lorenzo”, iniziativa voluta dall’Associazione culturale San Nicola guidata da Pino Morabito. Ad ospitare la manifestazione il parco delle Terme Caronte messo a disposizione dalla famiglia Cataldi che gestisce la stazione termale da oltre un secolo.

Una manifestazione di cultura e spettacolo che va avanti da diversi anni e che ormai si è ritagliata un suo spazio nel palinsesto degli eventi estivi calabresi. Anche per l’edizione 2021, sarà ricordato un illustre lametino che ha lasciato un segno profondo nella storia della città. Per l’ottava edizione di “Liriche, note e…” la scelta è caduta su Don Saverio Gatti, ministro di Dio e maestro di vita. A ricordarlo saranno i suoi stessi figli spirituali che da oltre mezzo secolo ne testimoniano le idee e gli insegnamenti.

Durante la serata evento, per il terzo anno consecutivo, sarà assegnato il premio La rosa nel bicchiere, ispirato al poeta lametino Franco Costabile tra i più grandi autori della letteratura del Novecento. Il riconoscimento andrà al Professore lametino Francesco Polopoli, docente di latino e greco, esperto di filologia neotestamentaria e divulgatore gioachimita. Lo studioso e scrittore è una figura insigne della letteratura contemporanea, molto stimato e apprezzato nel contesto culturale nazionale ed internazionale.

Non dimenticando che, purtroppo, siamo ancora in tempo di pandemia, l’Associazione ha inteso premiare l’Ordine dei medici della città di Bergamo. Un ‘segno tangibile’ di riconoscenza e gratitudine per tutte quelle persone (medici e operatori sanitari in genere) che sono diventate gli ‘eroi del quotidiano’ in questa lunga e sofferta emergenza dovuta alla pandemia globale da Covid-19.

In questa ottava edizione, per il primo anno, sarà anche assegnata la targa speciale “Rosanna Cataudo”, in memoria della compianta professionista lametina scomparsa prematuramente qualche mese fa. A ricevere il riconoscimento il Dottor Ettore Greco, già primario della divisione di Oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia. Un medico ed anche una persona dalla grande umanità che ha saputo prendersi cura dei suoi pazienti non solo a livello sanitario ma anche dal punto di vista psicologico.

La targa speciale per l’arte e la creatività andrà all’artista lametino Francesco Spatara, ormai da anni sardo d’adozione ( infatti risiede a Tortolì nell’Ogliastra da circa 40 anni). Spatara è tra i protagonisti del primo Atlante dell’Arte Contemporanea edito dalla De Agostini.

Non mancherà il momento dedicato al teatro con il componimento “Panta Rei” di Salvatore De Biase: una ballata sulla Calabria di ieri e di oggi, mali antichi e doglianze nuove per una terra benedetta da Dio e maledetta dagli uomini. Il Maestro Francesco Sinopoli curerà i momenti musicali.

Gli ulteriori dettagli della serata saranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà nella sala convegni del parco delle Terme Caronte. L’incontro si svolgerà nella piena osservanza delle disposizioni anti-Covid.