Lamezia. Lite fra vicini finisce a colpi di pistola

Lamezia. Discordia fra vicini finisce in una terribile sparatoria: fortunatamente nessun ferito.

Non andavano d’accordo ormai da molto tempo tanto che nei giorni scorsi si erano pure picchiati pesantemente. Oggi pomeriggio l’ennesima lite in via Marzabotto è sfociata in una terribile sparatoria che ha allarmato i residenti della zona. A smorzare l’ira degli astiosi e litigiosi vicini i carabinieri della compagnia lametina guidata dal comandante Christian Bruscia. Sul posto anche gli uomini della scientifica che hanno analizzato i bossoli riguardanti i colpi di pistola sparati durante il violento alterco. Red.