Lamezia. Lucia Cittadino (Nuova Era): aiutiamo Bergamo!

Lucia Alessandra Cittadino, consigliere comunale “Nuova Era”, invita le aziende agricole, olivicole, vinicole, casearie, i produttori di insaccati, a donare alla città di Bergamo, in proporzione alle proprie possibilità, un prodotto tipico della nostra terra da offrire come dolce carezza e invito a resistere Comunicato Stampa

“Chi mi conosce sa che una cosa che da sempre sogno di realizzare è quella di fare un gemellaggio tra Lamezia Terme e Bergamo, città alla quale i numerosi e quotidiani collegamenti aerei ci uniscono quasi in un’unica realtà.

Ci credevo tanto e avevo già preso, in tempi non sospetti, contatti con la segreteria del Sindaco, Dott. Giorgio Gori, proprio per proporre la mia città come partner istituzionale con la quale creare opportunità di collaborazione e crescita della mia comunità.

Ho sempre pensato che una città ricca e fiorente come Bergamo avrebbe potuto rappresentare un’iniezione di positività e sviluppo per tutta Lamezia, creando una sana sinergia da cui far ripartire l’intero comprensorio lametino.

Gli eventi non mi hanno consentito di provarci, anzi mi ha prospettato uno scenario ribaltato, Bergamo in ginocchio e una Lamezia che ancora regge con dignità e senso di responsabilità. Mi sono chiesta dunque cosa potessi fare per restituire quello che ancora non avevo avuto il tempo di chiedere, cosa la mia generosa comunità potesse offrire in tempo di Coronavirus.

La risposta è stata quasi automatica e cioè che bisognasse puntare sui nostri punti di forza, le nostre eccellenze enogastronomiche da donare ai tanti operatori sanitari che vivono un incubo che pare senza fine. Uno dei tanti ristoranti Bergamaschi riconvertito in mensa potrebbe cucinare per loro dei pasti tipici della cucina calabrese.

Chiedo dunque a tutte le aziende agricole, olivicole, vinicole, casearie, ai produttori di insaccati della mia Lamezia ma anche di tutta la Calabria, di donare alla città di Bergamo, in proporzione alle proprie possibilità ed ai propri mezzi, un prodotto tipico della nostra terra da offrire come una dolce carezza del profondo Sud ed un invito a resistere insieme a noi.

Mi appello anche al Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale affinchè vogliano tutti contribuire all’organizzazione e gestione dell’iniziativa.”

Lucia Alessandra Cittadino