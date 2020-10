Il sindaco Paolo Mascaro invita i cittadini e le istituzioni pubbliche e private, in segno di cordoglio e rispetto, ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto, osservando alle ore 11.00 un momento di raccoglimento in ogni luogo di lavoro.

Al Comune e negli edifici pubblici sarà esposta una bandiera a mezz’asta.