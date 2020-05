Lamezia. Malati cronici: urgente la riapertura di tutti gli ambulatori

L’associazione malati cronici del lametino fa un appello alle istituzioni ospedaliere affinché continuino, in questo momento di emergenza da Covid-19, la somministrazione dei piani terapeutici in atto previsti in regime di day hospital

Comunicato Stampa

Infatti molti pazienti cronici si sono allarmati, perché contattati dagli enti ospedalieri che comunicavano loro l’interruzione delle terapie in essere a causa del Coronavirus.

Ci preme ricordare che si tratta di farmaci fondamentali per la salute del cittadino che nella sua natura di paziente cronico autoimmune presenterebbe gravi complicazioni se non curato con la terapia prevista dal piano terapeutico e dunque sarebbe esposto ad ospedalizzazioni di emergenza ora più che mai da evitare come da decreto del 9 marzo 202020.

È bene ricordare non si muore solo da coronavirus. Anzi, i morti oncologici in questo periodo sono triplicati.

È urgente riaprire tutti ripetiamo tutti gli ambulatori ospedalieri e territoriali. Allungare gli orari con assunzione di nuovo personale.

Non si può più accettare che si mandino i pazienti allo sbaraglio.

Giuseppe Gigliotti presidente dell’associazione malati cronici del lametino

Giuseppe Marinaro coordinatore malati cronici del lametino