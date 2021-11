Lamezia Maltrattata: città sporca e senza decoro

Fare una passeggiata sul corso di Lamezia Terme è diventata una ardua impresa

Comunicato Stampa

Attratte come siamo dalle belle vetrine dei negozi e da un fascino che comunque conserva e lo rende per certi versi unico non possiamo, con grande dispiacere, non notare come la facciano da padroni i cani, cosa confermata dai vari titolari dei negozi, costretti a pulizie straordinarie ogni mattina.

Come se ciò non bastasse la spazzatura che esce dai vari contenitori ubicati davanti a bar, ristoranti, locali che richiamano gente che consuma rende un grave torto alla città.

Arrivando davanti al “Pidocchietto’ (anch’esso chiuso, come d’altronde quasi tutti i beni storici), uno schiaffo alla civiltà lo rende deposito di ulteriore rifiuti.

Cos’altro commentare?

Le immagini parlano senza aggiungere altro se non che questa città continua ad essere maltrattata.