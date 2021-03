Lamezia. Mancato rispetto normative anti-Covid, i carabinieri chiudono un noto locale della movida

Stasera alle 17.30 i militari dell’arma alla guida del comandante Christian Bruscia hanno chiuso, per quanto previsto, un noto locale della movida di corso Numistrano.

Secondo quanto hanno potuto verificare sul posto gli stessi carabinieri, il locale non rispettava le disposizioni anti-Covid vigenti. Davanti all’ingresso del noto luogo di ritrovo si era creato un visibile assembramento con tanta gente che non manteneva la distanza di sicurezza e che non indossava le mascherine di protezione. Una situazione, secondo quanto accertato dai militari dell’arma, gestita malissimo o per nulla dai titolari del locale davanti al quale, tra l’altro, suonava anche un’orchestrina live. Red.