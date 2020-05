Lamezia. Da martedi 19 Maggio sanificazione delle principali strade

Al via da domani martedi 19 Maggio l’operazione di sanificazione delle principali strade, e dei luoghi di aggregazione, cittadine

L’Amministrazione comunale di Lamezia Terme , in sinergia con il 2° Reggimento AVES “ SIRIO” che sarà operativo sul territorio per attuare attraverso i propri nuclei specialistici l’intervento di contrasto al COVID-19, ha richiesto, e ottenuto attraverso i canali della Prefettura di Catanzaro e della Protezione Civile Regionale, il supporto dei militari dell’Aviazione Leggera dell’Esercito di istanza su questo territorio.

Con l’ausilio della Lamezia Multiservizi e il supporto della Polizia Locale nei prossimi giorni sono stati programmati interventi su tutto il territorio secondo il calendario di seguito riportato:

Martedì 19 Maggio, dalle 04:30 alle 08:30 – C.so Numistrano; P.zza Ardito e P.zza Mazzini;

Mercoledì 20 Maggio, dalle 04:30 alle 08:30 – C.so G. Nicotera e P.zza Nicastro;

Giovedì 21 Maggio, dalle 04:30 alle 08:30 – Via XX Settembre;

Venerdì 22 Maggio, dalle 04:30 alle 08:30 – P.zza Della Repubblica e aree adiacenti;

Sabato 23 Maggio, dalle 04:30 alle 08:30 – Via Dei Bizantini;

Lunedì 25 Maggio, dalle 04:30 alle 08:30 – P.zza Fiorentino, C.so Eroi Di Sapri;

Martedì 26 Maggio, dalle 04:30 alle 08:30 – P.zza 5 Dicembre e aree adiacenti;

Mercoledì 27 Maggio, dalle 04:30 alle 08:30 – P.zza Italia; P.zza Stazione e vie adiacenti.

Grazie alla disponibilità del Comandante del 2° Reggimento “ Sirio” , Col. Maurizio Sabbi, l’amministrazione, come programmato, mette in campo uno degli interventi legati a contrastare e prevenire il contagio di coronavirus nell’attuale fase di apertura delle attività economiche.

Il Sindaco tende a precisare, in qualità di massima autorità sanitaria, che in questo momento è doveroso attivare tutto quanto può contribuire a contenere la diffusione del virus, specie in questa fase che vede la ripartenza delle attività economiche che, seppure complessa e difficile, non ci esonera dal mettere in campo tutto il possibile nell’ambito delle nostre competenze, senza tralasciare nulla rispondendo ad un principio di prudenza e massima prevenzione, anche dunque rinforzando l’igiene urbana. Allo stesso modo ritengo utile ribadire ancora una volta che “è importante, per contrastare il contagio di rispettare tutto quanto prescritto nel

Dal Comando della Polizia Locale invitano i residenti delle aree che secondo il calendario saranno oggetto dell’intervento di sanificazione a fornire massima collaborazione rispettando i divieti che di volta in volta saranno collocati ciò al fine di dare massima efficacia all’intervento da parte del personale militare del 2° Reggimento “ SIRIO “.