Lamezia. Mascaro: basta con le fake news, occorre rispetto

Il sindaco di Lamezia Terme, avv. Paolo Mascaro, con una nota sulla pagina facebook, chiede alla popolazione di smetterla di far circolare in rete notizie false

Di seguito la nota:

Circola in queste ore su WhatsApp l’ennesimo ridicolo e mistificatorio audio registrato da pseudo-sapienti che trasmettono solo falsità e sciocchezze.

In particolare, in questo audio si attribuisce ad uno stimato professionista, in prima linea a tutela della nostra salute, di “essere infetto” e di “avere infettato” altri, tanto da provocare chiusura di reparto ospedaliero.

Senza entrare nel merito della vicenda, che sarà adeguatamente chiarita dal diretto interessato, dico a tutti i cittadini di smetterla dal far girare audio con notizie inveritiere e spesso inutilmente allarmistiche.

Atteniamoci tutti alle sole comunicazioni ufficiali e smettiamola di spacciare per vere notizie che neanche conosciamo.

Da ultimo: dobbiamo tutti avere rispetto soprattutto per i sanitari ed i vari operatori che sono in prima linea a tutelarci e dobbiamo avere rispetto dei tanti che in svariati settori sono costretti a prestare la loro attività lavorativa, con sacrifici immani, al solo fine di contribuire a consentire alla Comunità di superare questo triste e delicato periodo.

BASTA FAKE NEWS: OCCORRE RISPETTO

Gli fa eco il vicesindaco Antonello Bevilacqua, che anche lui su facebook scrive:

Sta girando nei gruppi WhatsApp un audio messaggio il cui contenuto è assolutamente non veritiero oltre che diffamante per alcune persone in esso messaggio citate. Chi ha registrato il video messaggio si assumerà le responsabilità di tale contenuto.

Mi preme pero’ precisare a tutta la cittadinanza che i due reparti di otorino e oculistica del nostro Presidio Ospedaliero sono prudenzialmente chiusi in attesa di controlli ed eventuale sanificazione perché in tali reparti e’ stato visitato un cittadino poi risultato positivo al Covid 19… allo stato si è in attesa degli esiti di questi controlli!

RESTATE A CASA … CE LA FAREMO !