Lamezia. Mascaro: si fissi al più presto la data per il voto nelle 4 sezioni

L’ex sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, resa nota lo scorso venerdì 28 maggio, richiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero per gli Affari Regionali, a tutti i Gruppi Parlamentari ed all’ANCI un intervento normativo d’urgenza per la nuova tornata elettorale nelle 4 sezioni in cui è stato sospeso il voto delle comunali del 2019.

