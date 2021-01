Lamezia. Mascherine Tricolori: basta restrizioni, l’economia sta morendo

“Italia Dpcm multicolore, intanto l’economia muore”. Questo il testo dello striscione comparso a Lamezia Terme ad opera delle Mascherine Tricolori

Comunicato Stampa

“Parole forti, – spiegano in una nota- simbolo di protesta nei confronti di un governo incapace di fronteggiare la situazione di emergenza. Le continue regole stringenti penalizzano totalmente l’economia italiana ma di fatto non portano ad alcun miglioramento dal punto di vista dei contagi. Nel frattempo gli italiani vivono nella completa incertezza del futuro sia economico che sociale”.

“Occorrono risposte serie e concrete – proseguono – in grado di offrire stabilità a tutte quelle classi di lavoratori che oggi si trovano in ginocchio anche a causa di scelte scriteriate. Non è a colpi di Dpcm e di continue nuove restrizioni che si risolve la grave situazione pandemica, il continuo innalzamento dei contagi lo ha dimostrato. L’Italia – concludono – deve e vuole ripartire”.