Lamezia. Le Mascherine Tricolori di nuovo in piazza

Per il sesto sabato consecutivo scenderanno in piazza in tutta Italia per manifestare contro il governo Conte, le restrizioni alla libertà giustificate con l’emergenza sanitaria e le inconsistenti misure messe in campo per far fronte ad una crisi economica e sociale senza precedenti

Comunicato Stampa

“Sabato saremo in piazza per la sesta volta, in oltre 100 città italiane”, spiegano le Mascherine, “ci prepariamo per la grande manifestazione nazionale che si terrà questo mese a Roma”.

A Lamezia Terme l’appuntamento è per le 17:30 di oggi (sabato 6 giugno) in Piazza Italia (Sant’Eufemia), dove è prevista la presenza di cittadini, genitori, lavoratori, imprenditori, disoccupati, partite Iva e rappresentanti delle categorie più colpite come ristoratori, albergatori, baristi, imprese di noleggio con conducente, autodemolitori, tassisti, edili, ambulanti, tutti determinati a far sentire la propria voce.

Ribellarsi oggi significa amare la nostra Nazione.

Perché la mascherina non è un bavaglio.

Viva la libertà! Viva l’Italia!

Mascherine tricolori