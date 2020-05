Lamezia. Mastroianni (FI): mettere in sicurezza pineta adiacente lungomare

Il comune avvii le azioni necessarie per la messa in sicurezza della pineta adiacente il lungomare “Falcone-Borsellino”

Comunicato Stampa

Tutto ciò al fine di renderlo pienamente fruibile per tutti coloro che decideranno di trascorrervi un po’ di tempo libero, ciò in considerazione del fatto che, dopo circa due mesi di lockdown, è iniziata la cosiddetta fase 2.

Prevedendo la suddetta la possibilità di passeggiate e attività sportive all’aperto con tutte le precauzioni previste dall’ultimo DCPM un’azione di ripristino diventa necessaria. Purtroppo allo stato attuale la pineta, dove al suo interno vi è un percorso (non)attrezzato, versa in condizioni di abbandono e di pericolo in quanto vi si trovano diversi alberi piegati su se stessi o adagiati su altri perché spezzati dal vento nel periodo invernale. Molti degli attrezzi in legno utilizzati per fare fitness sfruttando il peso corporeo si presentano deteriorati o rotti, addirittura in alcuni punti è rimasta la sola piastra si sostegno in ferro che fuoriesce dal terreno.

Anche la zona per i più piccoli (ancora non aperta da dcpm) non è risparmiata da tale incuria: le altalene si presentano con i seggiolini rotti.

Inoltre sono completamente assenti attrezzi che consentono le attività sportive a persone con difficoltà motorie e manca un’altalena per i bambini su sedia a rotelle.

Stiamo parlando di interventi facilmente attuabili con una spesa per le casse comunali irrisorie.

Mi auguro quindi, che questa amministrazione di governo intervenga al più presto apportando tutti gli interventi utili per il ripristino della pineta affinché possa rappresentare un “vero percorso benessere” inserito in uno dei polmoni verdi più belli di questa città rendendolo utilizzabile e soprattutto sicuro per tutti.

Antonio Mastroianni

Consigliere di Forza Italia