Lamezia. Il memorial annuale per il giovane Corrado D’Ippolito diventa una raccolta fondi

Il ricordo di Corrado D’Ippolito, il giovane lametino di 15 anni scomparso in seguito ad un incidente stradale, il 17 settembre del 2013, è ancora molto sentito tra i cittadini di Lamezia Terme

Da otto anni la famiglia e gli amici organizzano un memorial per effettuare donazioni a suo nome e soprattutto per ricordarlo, ma a causa della pandemia in questi due ultimi anni non è stato possibile dar vita a tali iniziative e così, a nome di tutti i suoi amici e parenti, è stata creata una raccolta fondi su GoFundMe che possa sostituire, almeno in questo periodo, il memorial.

“La raccolta fondi scadrà nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Corrado e quanto raccolto sarà donato all’Associazione Trapianti Epatici Calabria ATEC di Luigi Ionà.

Naturalmente, renderemo pubblica la documentazione – fanno sapere i promotori della campagna – Ringraziamo in anticipo chi sceglierà di donare. Corrado vive attraverso noi e noi giornalmente proviamo a guardare la vita attraverso i suoi occhi.

La campagna di GoFundMe è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/ donazione-in-memoria-di- corrado-dippolito