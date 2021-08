Lamezia. Mercatino rionale: anziana signora cade e perde sangue dalla testa ma l’ambulanza non arriva

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Donna anziana cade al mercatino di via Vercillo a Sambiase ma l’ambulanza non arriva.

Questa mattina al mercatino che si allestisce ogni martedì a Sambiase, un’anziana è caduta ed ha sbattuto il capo a terra con conseguente fuoriuscita di sangue. La donna è rimasta oltre mezz’ora sull’asfalto in attesa dell’arrivo dei sanitari. Alcuni dei presenti che hanno assistito alla caduta hanno infatti provveduto ad allertare prontamente il 118. Tuttavia, nonostante la gravità della situazione, i soccorsi non sono arrivati: chi ha chiesto con solerzia l’intervento dei sanitari si è sentito rispondere che “al momento non c’erano disponibili ambulanze per soccorrere la signora”. Dopo circa 45 minuti in cui la donna è rimasta riversa per terra, è dovuto intervenire un parente con la sua automobile per trasportarla al pronto soccorso. Ne dà notizia il Coordinamento Sanità 19 Marzo.