Lamezia. Mercoledì 19 convocazione del consiglio comunale

È stato convocato per mercoledì 19 alle ore 9:30, nella Sala Napolitano di via A. Perugini, il consiglio comunale di Lamezia Terme

Dopo le comunicazioni di rito, il consiglio tratterà le linee programmatiche relative al mandato politico amministrativo del sindaco Paolo Mascaro.

La discussione si concluderà con un voto di approvazione, o meno, del programma del Sindaco.

Subito dopo, saranno discusse tre proposte di delibera di G.M.: una nuova delimitazione della fascia di rispetto dei tre cimiteri cittadini di Nicastro Sambiase e Sant’Eufemia; l’approvazione del regolamento dell’archivio storico del comune, per permettere la partecipazione ai bandi pubblici di finanziamento; nuovo indirizzo al Dirigente del settore “Promozione del Territorio” al fine della dichiarazione del Teatro Grandinetti come ente non commerciale.

L’o.d.g. del Consiglio del 19, prevede poi il riconoscimento di n.6 delibere di debiti fuori bilancio e la discussione di n.14 mozioni presentate da vari consiglieri.

Tra gli argomenti oggetto della mozione sono previsti: i parcheggi e le strisce blu; i servizi di assistenza degli alunni con disabilità; il ripristino del servizio socio assistenziale per disabili mentali; il piano spiaggia e la programmazione della stagione estiva 2020.

Il tutto per n.27 punti all’ordine del giorno.