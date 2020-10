Lamezia. Messi in opera nuovi lampioni della pubblica illuminazione

Il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro, in un post sui social, informa la cittadinanza dell’installazione di nuovi lampioni della pubblica amministrazione

Ecco le sue parole:

Come già evidenziato in un post dell’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Franco Dattilo, ha avuto inizio nei giorni scorsi la messa in opera dei nuovi lampioni della pubblica illuminazione (in sostituzione di quelli divelti/spezzati).

Nella foto è evidenziato lampione posizionato in via Malaterra nell’ambito dell’ attività di sostituzione di complessivi n. 70 lampioni da compiersi entro l’anno solare in corso; nella scorsa settimana in particolare sono stati installati n. 7 nuovi pali: oltre a quello illustrato nella foto, anche in Via della Vittoria, Via Lazio, Via Peronace, Via Roberto Il Guiscardo, Via Gronchi ed in via C. Colombo.

Ultimati gli attuali 70 da installare, si intende procedere alla sostituzione di tutti i lampioni della pubblica illuminazione divelti entro il primo semestre del prossimo anno solare, utilizzando all’uopo i fondi di bilancio 2021.

Nel frattempo, nei prossimi giorni si procederà anche a sostituire oltre 140 corpi illuminanti che sono attualmente non funzionanti.

Ogni giorno di più, Lamezia compie passi in avanti.