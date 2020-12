Lamezia, momento di preghiera in tribunale in vista del Natale

Momento di preghiera e riflessione in tribunale per giudici, avvocati e personale amministrativo

A condurre il momento di incontro i sacerdoti diocesani don Giancarlo Leone e don Fabio Stanizzo, rispettivamente economo e direttore Caritas della diocesi.

Nell’androne del palazzo di giustizia si sono ritrovati a riflettere molti operatori della giustizia che dopo aver ascoltato la catechesi dei due sacerdoti hanno anche letto le invocazioni e hanno dato vita alla preghiera comunitaria del Padre Nostro.

Presenti tra gli altri il procuratore della Repubblica Salvatore Curcio e la presidente dell’ordine forense Dina Marasco.

I due presbiteri hanno auspicato che in un prossimo futuro possa nascere uno sportello legale per difendere gli ultimi, tutte quelle persone che non hanno voce e non hanno i mezzi per difendersi dalle insidie di questa nostra società.

Gli operatori della giustizia hanno ringraziato don Leone e don Stanizzo e hanno consegnato loro delle derrate alimentari da donare alla Caritas.

Red