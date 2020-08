La Lamezia Multiservizi informa la cittadinanza che giorno 15 agosto la raccolta differenziata verrà eseguita regolarmente secondo calendario

Inoltre, per le zone di Cafarone/Marinella e Ginepri/Caronte solo per il giorno di Ferragosto la raccolta verrà effettuata di mattina, pertanto i rifiuti (secondo calendario) dovranno essere esposti entro e non oltre le ore 7:00 del mattino.