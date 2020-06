La Multiservizi S. p. A. avvia la selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di tre ingegneri da assumere a tempo pieno, con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il bando pubblicato qualche giorno fa avvia la procedura di selezione per le seguenti figure professionali:

un ingegnere addetto alla gestione del servizio idrico integrato;

un ingegnere addetto alla organizzazione e controllo dei servizi di igiene urbana;

un ingegnere addetto ai servizi tecnico gestionali aziendali.

I requisiti di selezione da possedere all’atto della presentazione della domanda in riferimento alle normative vigenti si riferiscono ad ambo i sessi; tra i quali compare l’avere una età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea, godere dei diritti civili e politici, non essere parente entro il secondo grado di dirigenti, quadri e di componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società, nonché di amministratori dei comuni soci dell’azienda.

Le lauree ammesse alla selezione sono la laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM35) e Ingegneria civile (LM23) per il primo profilo; in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM35) e Ingegneria della sicurezza (LM26) per il secondo profilo; in Ingegneria gestionale (LM31) per il terzo profilo. Ovviamente è indispensabile l’abilitazione alla professione.

La domanda di partecipazione alla selezione compilata secondo l’allegato A al bando dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 20 luglio 2020, con consegna a mano in busta chiusa nella sede amministrativa dell’azienda o via pec all’indirizzo lms@pec.lameziamultiservizi.it.

Gli idonei presenti in graduatoria saranno inquadrati per i primi due anni al livello 5B e per il successivo anno al livello 6B del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali Fise – Assoambiente vigente al momento dell’assunzione.

Felicia Villella

Felicia Villella Nata calabrese classe ’88, si laurea con lode in Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali all’Università della Calabria nel 2011, nel 2013 acquisisce un master di II livello, SIMPASS, nel restauro di beni archeologici sommersi. Collabora con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical e prosegue la sua attività come ricercatrice indipendente. È redattore capo per la regione Calabria nel progetto “Discovering Italia” del sito progettostoriadellarte.it. Ha lavorato per il Grande Progetto Pompei, risultando vincitrice del concorso 150 Giovani per la cultura, indetto dal MiBACT, nel 2015. Ha lavorato per il Museo archeologico Lametino – Direzione regionale musei Calabria fino a giugno 2020. Attualmente collabora con la testata giornalistica LameziaTerme.it. See author's posts