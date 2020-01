Lamezia. Muraca (Nuovo CDU): Piazza Garibaldi va ripulita!

Per l’ennesima volta nel decorso degli anni, sono costretto ad intervenire e segnalare la situazione di Piazza Garibaldi nel quartiere di Sambiase di Lamezia Terme

Comunicato Stampa

Tante volte ho messo in evidenza la pericolosità degli alberi che insistono su questa piazza, ma, oltre a questo, va segnalato l’attuale abbandono, della stessa, sotto tutti i punti di vista. Dopo la caduta dei 2 grandi pini, che hanno provocato la distruzione del chiosco e l’abbandono dell’attività avviatissima, da parte dei gestori, niente è cambiato, anzi l’intera piazza ora è un ricettacolo di rifiuti e spazzatura di ogni genere, oltre agli alberi caduti che ancora insistono sul terreno. Di certo questi cumuli di spazzatura sono frutto di pochi passanti, che non hanno ancora capito e compreso la cultura del bene comune, ma questo è un argomento che va affrontato ed inculcato a prescindere dagli eventi.

Gli abitanti del luogo si rivolgono a noi e sono preoccupati per la situazione che sta permanendo e peggiorando dopo quella brutta serata, quando il vento ha abbattuto i 2 pini. Lamentano trascuratezza, pericolosità, sporcizia, cattivi odori e degrado assoluto in questo giardino dedicato al compianto e mai dimenticato sacerdote della parrocchia della B. V. M. del Carmine, don Pasquale Luzzo. La loro preoccupazione va sempre aumentando, anche perché sono coscienti che fra meno di un mese, in questo luogo, dovrà essere collocata la fiera tradizionale di San Biagio.

Con questo appello pubblico, noi del Nuovo CDU, ci facciamo da portavoce e chiediamo a chi di competenza di intervenire, anche in questo luogo, per risolvere una situazione che col tempo sta continuamente peggiorando. Si tratta di una piazza centralissima, frequentata ed abitata da tantissime persone che non possono essere abbandonate e soccorse solo dopo che si verificano eventi accidentali e catastrofici.

Ricordiamoci sempre che la prevenzione e la cura di un territorio ha dei costi sempre inferiori a qualunque intervento post evento doloroso ed improvviso.

Il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu

Giancarlo Muraca