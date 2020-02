Lamezia Muse. Ripartono le Selezioni del concorso canoro regionale

Il Concorso Canoro Lumen Calabriae, giunto alla sua VIII° edizione, è un concorso canoro su piano regionale, organizzato e ideato dall’Associazione Lamezia Muse, che dà la possibilità ai giovani talenti calabresi, di avere visibilità ed esperienza artistica

Il nome” Lumen Calabriae” (Luce di Calabria) è stato scelto in onore di S.Francesco di Paola, il santo per eccellenza calabrese. Il Lumen Calabriae è un concorso a tre fasi: Selezioni, Stage/Semifinale e Finale; durante le prime due fasi i candidati avranno la possibilità di essere ascoltati e giudicati da esperti nel campo musicale , in più vivere un momento di formazione con Grandi professionisti nel settore canto e dello spettacolo.

Da otto anni, l’associazione Lamezia Muse, ospita personaggi di alto livello professionale e come ogni anno, anche per il 2020, ha rispettato le aspettative, con un nome di altissimo livello: Graziano Galatone, protagonista (nel ruolo di Febo) nell’intramontabile spettacolo più imponente mai realizzato in Europa, che vede la produzione di David e Clemente Zard, un’opera che ha appassionato più di 4 milioni di spettatori solo in Italia, “Notre Dame de Paris”, uno tra i più apprezzati spettacoli teatrali mai realizzati.

Galatone ha numerose esperienze musicali e teatrali, oltre alle partecipazioni in fiction di successo e al Musical “Notre Dame de Paris” (reprise dal 2016 ad oggi), ha interpretato il ruolo di Cavaradossi in “Tosca – Amore disperato” di Lucio Dalla, Lorenzo il Magnifico nell’opera “Il principe della gioventù” di Riz Ortolani e Renzo Tramaglino e nell’opera moderna “I promessi sposi” di Michele Guardì, ispirato al celebre romanzo di Alessandro Manzoni.

Graziano Galatone è anche autore di musiche e testi inediti. Al di là del palcoscenico, Galatone svolge un’ intensa attività artistica come concertista ed è docente di seminari e workshop nelle materie di “Arte Scenica” e “Musicals” nelle migliori accademie di spettacolo italiane, inoltre da settembre 2019 è volto di Rai2 conducendo “ I fatti vostri “ in cui si occupa della parte musicale.

Un curriculum di alto livello, per permettere ai semifinalisti di formarsi con un grande professionista durante lo stage del 4 aprile che lo vedrà ospite di Lamezia Muse. (Le passate edizioni sono stati Vocal Coach dello stage/semifinale: Silvia Mezzanotte, MariaGrazia Fontana, Luca Pitteri, Roberta Faccani, Max De Angelis, Giò Di Tonno).

Le selezioni, anche per questa ottava edizione, faranno tappa in più sedi e province della regione, grazie al lavoro itinerante dei responsabili casting e alle scuole e accademia che danno la loro disponibilità di ospitarli, regalando una possibilità di crescita e di condivisione artistica ai propri allievi e anche a molti esterni che prendono parte alle selezioni.

Le selezioni per il mese di Febbraio inizieranno Domenica 23, presso la sede del Associazione Musicale e Laboratorio Artistico Mmp di Gessica Giampà (via Po 55) e sabato 29 presso Accademia di Canto Moderno di Stefani Labate (via Leonardo Da Vinci 41/b Castrolibero –CS) .

Il Lumen Calabraie è partnership del Concorso Nazionale Il Cantagiro e il vincitore del Lumen ha accesso diretto alle Pre-semifinali Nazionali a Fiuggi, ricordiamo il grande successo che ha investito il Vincitore della settima edizione , Gabriele Palmieri che, con il suo inedito “Il Sole e La Luna”, non solo ha raggiunto la finale 2019 de Il Cantagiro, ma anche ha vinto il premio “Sergio Bardotti” come miglior testo.

Per info e iscrizione alle selezioni basta contattare direttamente le pagine social delle scuole Mmp di Gessica Giampà (Lamezia Terme) e Accademia di Canto Moderno di Stefania Labate (Cosenza), oppure direttamente quelle di Lamezia Muse.