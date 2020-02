Lamezia. Nasce Antropia.it, progetto per la diffusione della cultura

Nasce “Antropia.it”, la divulgazione firmata Lamezia Terme

Il progetto prevede la pubblicazione di tre (o più) articoli settimanali sulle tematiche più disparate ed interviste a personalità di rilievo nel panorama italiano, nonché testimonianze di giovani che sono vissuti all’estero. Il nome intende evocare la parola greca “ἄνθρωπος” ossia “uomo” e la nozione di “entropia” nella sua accezione figurata più diffusa, ad evidenziare la duplice natura umanistica e scientifica della divulgazione svolta e la necessità che l’uomo si opponga con la sua ragione alle forze centrifughe e disgreganti dell’ignoranza. I due fondatori ritengono che la cultura sia un baluardo inappellabile a cui rivolgersi in un’epoca così difficile e che in particolare i giovani debbano essere impegnati nella sua diffusione, perché un sentimento di responsabilità attiva e collettiva è il punto di partenza essenziale per edificare una società migliore. Nell’apposita sezione del sito web è infatti possibile fare richiesta per aggregarsi al team di scrittori.