Lamezia. Nasce il “Piano delle Associazioni”

É una iniziativa portata avanti dai Consiglieri comunali Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino, Antonio Lorena, Davide Mastroianni, Tranquillo Paradiso, Maria Grandinetti, Antonietta D’Amico, Alessandro Saullo, Anna Caruso, Pietro Gallo, Antonio Mastroianni e Matteo Folino che nasce dai bisogni di un territorio, ma anche per dare le più giuste ed opportune possibilità a chi opera a favore ed a servizio della collettività

Comunicato Stampa

Oggi il primo piano dell’Area Mercatale “Botticelli” è in gran parte in disuso, in passato non è stato possibile rifunzionalizzarlo per altri scopi.

Tale edificio, ubicato in una zona centrale della Città, deve però vivere per portare linfa non solo all’economia locale, ma anche per creare o incentivare quel sano movimentismo che accompagna quello stupendo mondo delle associazioni e del volontariato.

Lamezia Terme da sempre vive proprio grazie a queste realtà che con passione, competenza ed amore per il territorio, per ciò che fanno e per il prossimo, danno ossigeno alla Comunità.

Ecco, quindi, l’idea di creare un “Piano delle Associazioni”, da assegnare nei modi ritenuti più giusti, opportuni e consoni, al primo piano dell’Edificio che ospita il Mercato comunale ubicato a Sambiase.

Per tali motivi si impegnano il Sindaco e la Giunta comunale a voler mettere in atto tutte le azioni ed iniziative finalizzate a realizzare la proposta “Piano delle Associazioni” sopra enucleata, secondo i dettami di legge.