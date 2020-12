Lamezia. Nel verde del parco Dossi Comuni c’è la Casa di Babbo Natale

Al parco Dossi Comuni c’è la Casa di Babbo Natale ideata e realizzata dalla cooperativa sociale “Malgrado tutto” di Raffaello Conte.

La casa di Santa Claus è immersa nel verde dell’oasi naturalistica alla periferia nord-est della città di Lamezia, a pochissimi chilometri dal centro cittadino. Si tratta di una casetta incantata dove adulti e piccini possono riscoprire l’incanto e lo stupore del Natale. Accanto alla casa di Santa Claus c’è anche la casetta dei presepi e tutto intorno un immenso e meraviglioso parco dove crescono anche tantissime speci rare di piante e alberi.

La Casa di Babbo Natale, rimarrà aperta per tutto il periodo delle feste e si potrà visitare ogni giorno: la mattina dalle10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle ore 16.30. I promotori dell’iniziativa tengono a precisare che le visite osserveranno le disposizioni anti-Covid; quindi i visitatori sono pregati di indossare le mascherine di protezione individuale e di tenere il distanziamento sociale.

Gli appassionati di Santa Claus e della magìa del Natale troveranno, a far loro da ‘cicerone’, Luana Conte, componente della cooperativa Malgrado Tutto. Sempre a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, si tiene a precisare che non potrà esserci il figurante in carne e ossa di Babbo Natale proprio per evitare il contatto con i bambini, per questioni di sicurezza e di distaziamento. “Speriamo di poter avere un vero Babbo Natale il prossimo anno – garantiscono gli operatori della cooperativa – intanto già quest’anno proviamo a regalare un po’ di gioia e serenità a tutta la città, in questo nostro tempo così difficile segnato da una pandemia mondiale. Veniteci a trovare al parco Dossi Comuni per ritornare tutti un po’ bambini riscoprendo tutti insieme le meraviglie del Natale”. Red.