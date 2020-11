Lamezia. Nuova rottura acquedotto Sambuco, disservizi in città

Si avvisano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A. ha comunicato l’intervento di riparazione di una perdita individuata, nella notte, sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, nei pressi di Via Guglielmo Marconi, la quale rifornisce i serbatoi di Canneto alto e Canneto basso

Tecnici della società regionale sono già sul posto e la fornitura ai serbatoi è stata temporaneamente sospesa per consentire i lavori di ripristino, i quali, spiegano nella nota, proseguiranno senza soluzione di continuità.

Si informano gli utenti che i volumi di riserva presenti nei sistemi di accumulo sono in grado di garantire la fornitura idropotabile in distribuzione per tutta la mattinata e che eventuali disservizi potrebbero verificarsi solo a partire dal primo pomeriggio.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico).