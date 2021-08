Lamezia. Nuova rottura acquedotto Sambuco, sospensione fornitura idrica

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Si avvisano gli utenti che So.Ri.Cal. S.p.A. sta eseguendo un nuovo intervento di riparazione sulla condotta premente di Sambuco in Via G. La Pira

I serbatoi cittadini alimentati dal sistema di adduzione sono quelli di Canneto, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

Dalla società regionale informano che i lavori, già in corso di svolgimento, richiedono la sospensione della fornitura idrica ai sistemi di accumulo.

La So.Ri.Cal. è attivamente impegnata per ripristinare la fornitura il più rapidamente possibile ma per la vuotatura della premente, l’effettuazione della riparazione e la graduale messa in carico dell’intera tubazione di mandata sono necessarie diverse ore.

I volumi di riserva al momento disponibili, dopo l’intervento effettuato nella giornata di ieri e quello eseguito stamane (Prot. N°112/2021), che fortunatamente non ha comportato disservizi agli utenti, non sono sufficienti per sopperire ad una ulteriore assenza di portata, pertanto potrebbero verificarsi disservizi idrici diffusi.

Il ripristino della regolare fornitura idrica è previsto, al più, per le prime ore di domani, giorno 28 agosto 2021.

Le zone che potenzialmente potrebbero essere interessate dai disagi sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.