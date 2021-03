Lamezia. Nuova targa dedicata a “Pino Cosentino” nell’area mercatale

Lamezia, l’area mercatale ha una nuova targa dedicata a “Pino Cosentino”. Alla cerimonia, organizzata dall’Associazione San Nicola, hanno partecipato i familiari del compianto professionista.

LAMEZIA. L’area mercatale di Sambiase ha una nuova targa dedicata a “Pino Cosentino”; quella installata nel 2015 era stata distrutta da deprecabili atti vandalici e l’associazione culturale San Nicola ha pensato bene di rifarla nuova di zecca e riposizionarla nella centralissima zona, a ridosso di piazza 5 Dicembre. Pino Cosentino, prematuramente scomparso nel 2013, era un ingegnere, un professionista amato e stimato, impegnato anche in politica.

Infatti negli ultimi anni della sua vita aveva ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale. Una figura, bella e pulita della società lametina, che la sostituzione della targa ha consentito di ricordare con messaggi sinceri di affetto e di riconoscenza per l’impegno che Pino Cosentino ha profuso nella sua breve ma intensa vita. La semplice ma sentita cerimonia di riposizionamento della nuova targa ha registrato la presenza di Rosella Zofrea, moglie del compianto consigliere comunale, e della figlioletta Federica. Presenti anche altri familiari e una rappresentanza dell’associazione guidata da Pino Morabito. A parlare di Pino Cosentino, professionista e uomo politico, è stato Salvatore De Biase, componente dell’associazione.

Padre Giovanni Sposato ha benedetto la nuova targa e ha coordinato un momento di preghiera e riflessione fra tutti i presenti. La nuova targa è anche un primo segno per la riqualificazione dell’area mercatale che, da troppo tempo, è simbolo di incuria, abbandono oltre che luogo di continui atti di vandalismo. L’iniziativa voluta dall’associazione San Nicola si è svolta sotto un cielo plumbeo, in un pomeriggio di pioggia e freddo, ma il maltempo non ha fermato la determinazione a voler fare qualcosa per un illustre lametino e anche per un angolo suggestivo della città. Il messaggio che il sodalizio lancia è proprio questo: se si vuole, si può! Fare qualcosa per migliorare la città non è una missione impossibile, basta iniziare con le piccole cose, con un gesto pieno di valori e di propositi concreti.