Lamezia. Nuovi disservizi So.Ri.Cal. all’acquedotto Sambuco

Si informano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A. ha riscontrato la presenza di due perdite idriche, rispettivamente, nei pressi di loc. Francica e all’interno del partitore di località Canneto, entrambe ricadenti sul sistema di adduzione dell’Acquedotto Sambuco

Le nuove perdite hanno spinto i responsabili di zona della società a sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua ai serbatoi di compenso di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte, già compromessi dal precedente disservizio.

Dalla Società regionale fanno presente che gli interventi di riparazione sono già in atto e proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completo ripristino dell’adduzione, previsto, salvo complicazioni, nel tardo pomeriggio. Al termine dei lavori procederanno con le operazioni di carico della condotta premente e solo in serata la fornitura verrà regolarmente ripristinata.

La Lamezia Multiservizi garantirà la fornitura idropotabile nei limiti della risorsa attualmente disponibile all’interno dei diversi serbatoi cercando di arrecare minori disagi alla popolazione coinvolta. Si avvisano gli utenti che i volumi idrici accumulati sono tali da garantire il servizio idrico per tutta la mattinata e che eventuali disservizi potrebbero manifestarsi solo a partire dal primo pomeriggio.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.