Lamezia. Nuovi problemi al servizio idrico per un guasto all’acquedotto di Sambuco

Lamezia. La Multiservizi, tramite una nota della Sorical, dà notizia di nuovi problemi per il servizio idrico nella zona di Sambiase.

Nota stampa: “Si informano gli utenti che Sorical Spa, gestore idrico dei sistemi idrici di captazione, trasporto e accumulo, ha comunicato la presenza di una nuova rottura verificatasi nella notte sull’adduzione dell’acquedotto Sambuco, diramazione Sambiase, in via Delle Rose. Nella nota si legge che Sorical è subito intervenuta interrompendo il funzionamento della diramazione in oggetto, la quale conduce la risorsa ai serbatoi di Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte. I lavori sono attualmente in corso di svolgimento e proseguiranno senza soluzione di continuità. Una volta eseguito il ripristino si procederà gradualmente con le operazioni di messa in carico della tubazione.

Per queste ragioni si avvisa che eventuali disservizi nella fornitura idropotabile potrebbero verificarsi a partire dalla mattinata di oggi, 25 settembre 2020.

Le zone interessate sono: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.