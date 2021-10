Lamezia: nuovi voli verso Pescara grazie al Gruppo FlyLeOne

Ieri 10 ottobre è partito il nuovo collegamento FlyLeOne Pescara – Lamezia Terme – Pescara

Il collegamento verrà operato ogni giovedì e domenica.

Il volo decollato alle ore 17.30 dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara per l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme è atterrato alle 18.55, per poi ripartire alle 19.40 da Lamezia Terme e rientrare su Pescara alle 21.05.

In occasione dello start-up il Gruppo FlyLeOne annuncia una tariffa lancio di 50€ per prenotazioni ed acquisto biglietti effettuate contattando il customerservice (+39/327- 0999131) entro e non oltre il 22 ottobre – offerta soggetta a disponibilità limitata e non rimborsabile.