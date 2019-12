Lamezia. Dal nuovo anno al via l’iniziativa “Arca del tempo”

A breve, l’Accademia delle tradizioni popolari Calabresi e l’Associazione Santi Quaranta Martiri, lanceranno sul territorio Lametino una nuova e suggestiva iniziativa chiamata “Arca del tempo”

Progetto che mira a comunicare in modo unidirezionale con le generazioni future coinvolgendo la popolazione e le istituzioni tutte.

“Da sempre gli uomini sentono il bisogno di lasciare testimonianze per essere ricordati o far ricordare il mondo in cui hanno vissuto.

Una volta a parlare di noi erano le opere architettoniche, gli scritti o gli oggetti del passato mentre oggi, nell’epoca multimediale, i messaggi per i posteri vengono affidati soprattutto al web.

L’idea è quella di lasciare alle generazioni che vereanno qualcosa che ci appartiene, qualcosa che spieghi a chi non ci potrà mai conoscere chi siamo stati realmente.

Vorremmo che il nostro ricordo, le nostre idee, le nostre parole, i nostri sogni e soprattutto le nostre

speranze sopravvivano oltre la nostra stessa vita.

Vorremmo che il patrimonio storico-culturale Lametino, gli usi, i costumi e le tradizioni, sopravvivessero centinaia, migliaia, milioni di anni in modo da permettere all’umanità futura di comprendere la nostra storia. Per rendere possibile l’impossibile abbiamo bisogno del vostro aiuto”

Le due associazioni presenteranno interamente la loro idea con l’arrivo del nuovo anno e nel frattempo, lasciando un po’ di suspense fanno gli auguri di Buon Natale a tutta la città.