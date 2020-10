Lamezia. Nuovo sistema di raccolta differenziata nelle zone Ginepri, Marinella e Viale San Bruno

Il comune di Lamezia Terme e la Lamezia Multiservizi SpA comunicano che il gazebo di Piazza Italia verrà mantenuto fino al giorno 14 ottobre 2020 al fine di completare la zona di Sant’Eufemia e per ampliare il nuovo sistema di raccolta differenziata nelle zone Ginepri, Marinella e Viale San Bruno

Si invitano quindi i cittadini residenti nelle suddette zone e specificatamente nelle vie Bosco Amatello, Viale San Bruno, Ponte Bagni, via Salerno, via Rinaldo Miceli, via Positano, via Messina, via Tropea, Loc. Marinella, via Nucifero Alida, via De Marco Caterina, a recarsi presso il gazebo di Piazza Italia tutti i giorni (eccetto la domenica) fino al 14 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 al fine di ritirare il kit (mastelli) per la raccolta differenziata porta a porta.

Rimane comunque attivo il punto informativo “Ecopunto” di piazza Santa Maria Maggiore.