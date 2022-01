Lamezia. Oggi conferenza stampa dell’iniziativa “Coltivare il futuro”

Sarà presentata questa sera, martedì 25 gennaio, alle ore 18 nella sala “G. Napolitano” del comune di Lamezia Terme, l’iniziativa “Coltivare il futuro”, quattro giorni di meeting dedicati al mondo dell’agricoltura

Una manifestazione digitale, in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio, ideata ed organizzata da Eugenio Mercuri, direttore del portale Agrintour.it, con il supporto ed il patrocinio del comune di Lamezia Terme.

L’evento si pone come mission quella di porre l’intera Regione Calabria, al centro del dibattito sull’agricoltura del domani e dunque, sull’innovazione tecnologica e nuovi servizi. Una dimensione digitale che unirà diverse dimensioni del tema agricoltura che, naturalmente, confluiranno sulla necessità di far crescere il nostro territorio.

Una serie di seminari, dibattiti e webinar, porranno in comunicazione imprenditori e diversi protagonisti del settore, che si confronteranno per meglio lavorare in squadra, ed offrire al consumatore finale, l’eccellenza della filiera agroalimentare calabrese.

Agrintour sarà il luogo digitale all’interno del quale, persone di tutto il mondo potranno incontrarsi e se pur in rete, condividere idee, innovazioni, risultati e nuove sfide.

Il mondo virtuale di Agrintour raccoglie la sfida dei tempi e mette a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze e le diverse esperienze al servizio dei produttori, operatori e visitatori in totale sicurezza, Il tutto con un semplice click. Di notevole interesse saranno i temi che si affronteranno nei vari incontri virtuali, dai distretti del cibo alle energie rinnovabili nelle aziende agricole; dall’Apicoltura all’agricoltura di precisione, non dimenticando PNRR ed altre tematiche affini.

Nevralgico sarà poi, un grande evento digital con i calabresi nel mondo residenti in Argentina, con ospiti di altissimo livello, ed il coinvolgimento dell’Università Uncas argentina, dell’Accademia Gastronomica, e di alcune autorità governative.

Durante la serata sarà inoltre, presentata l’iniziativa “La Fiera va in Scena”, un progetto legato alla tradizione della fiera agricola dell’ex comune di Sambiase, ideato ed organizzato dalla Scuola Di Canto e Arti Sceniche “A Regola D’arte” di Tiziana de Matteo, “Lameziaterme.it”, con il contributo del gruppo teatrale “G. Vercillo” e supportata anch’essa, dall’amministrazione comunale.

Un’idea quest’ultima, che nasce dalla volontà di tenere sempre desta l’attenzione sulla tradizione agricola della fiera, parte integrante del patrimonio storico della città e che, per questa edizione ritroveremo come rivisitazione scenica ed artistica. La fiera agricola di Sambiase per l’occasione dunque, diventerà sketch teatrale, poesia del poeta in vernacolo, Ciccio Scalise, progetto audio-fotografico.

I dettagli degli eventi saranno forniti durante la conferenza stampa alla quale prenderanno parte:

– Paolo Mascaro (Sindaco di Lamezia Terme)

– Antonello Bevilacqua (Vicesindaco di Lamezia Terme)

– Luisa Vaccaro (Assessore con delega alla promozione del territorio e turismo)

– Giancarlo Nicotera (Presidente Consiglio Comunale)

– Leopoldo Chieffallo (Presidente Lamezia Europa)

– Maria Grazia Milone (Presidente CIA Calabria Centro)

– Mario Maiorana (Presidente MIVA)

– Franco Aceto (Presidente Coldiretti Calabria)

– Franco Lucia (ex Presidente Fieragricola Lamezia)

– Vittorio Caminiti (Presidente Museo del Cibo- Accademia del bergamotto)

– I rappresentanti di Casa Calabria International di Canada e Australia

– Salvatore Paone (Sindaco di Maida)

– Michelino Chiodo (Sindaco di Soveria Mannelli)

– Gianluca Gallo (Assessore Regionale all’Agricoltura)

. Tiziana De Matteo e Giuseppe Donato (responsabili progetto La Fiera Va in Scena).

L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le misure ministeriali in materia anticontagio covid 19.