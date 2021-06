La seconda giornata dell’evento si è caratterizzata anche per uno spiccato accento letterario: nel pomeriggio, infatti, presso il Cafè Retrò, si sono tenuti degli incontri per le celebrazioni dell’anno Dantesco

Lunedì 8 giugno, ore 18.00, presso Cafè Retrò (c.so Numistrano, Lamezia Terme), continua OPEN AIR ART, evento di residenze artistiche organizzato dall’associazione culturale Reportage (progetto vincitore di Avviso Pubblico per la Selezione e il Finanziamento di Interventi per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la Qualificazione e il Rafforzamento dell’attuale Offerta Culturale Presente in Calabria, Annualità 2019) da un’idea di Valentina Arichetta.

Nella seconda giornata, le artiste Simona Ponzù Donato e Ambra Grassi hanno proseguito nella realizzazione delle loro opere; ha installato la sua opera invece Pierluigi Criserà, con la terza residenza.

Pierluigi ha posizionato, nella vasca in P.zza Mercato Vecchio, la sua “REC/OVER”, creazione completamente realizzata attraverso il riciclo. Dice l’artista: “REC/OVER nasce dalla necessità di ottimizzare gli sprechi di una società che produce ininterrottamente prodotti chimici che compromettono l’ecosistema.

La scelta di ridare nuova vita ad oggetti abbandonati che erano stati progettati per altro sembra ormai obbligata”.

REC/OVER, come tutte le altre opere risultanti dalle residenze artistiche offerte da OPEN AIR ART, sarà donata al Comune di Lamezia Terme, e verrà esposta o nella stessa fontana di P.zza Mercato Vecchio o nella biblioteca Comunale, come da accordi con l’Amministrazione.

nel pomeriggio, infatti, presso il Cafè Retrò, si sono tenuti degli incontri per le celebrazioni dell'anno Dantesco. L'ass. cult. Strade Perdute, con il patrocinio del Mibact e del Comitato per i 700 Anni di Dante, ha presentato il fumetto originale sulla Divina Commedia realizzato dagli studenti di una classe dell'IC Manzoni Augruso; in più, la prof.ssa Marinella Vitale ha tenuto un vivo e intenso dibattito sul sommo poeta, mentre la blogger Ippolita Luzzo, festeggiando il nono anniversario della Litweb, ha parlato del libro LE PAROLACCE DI DANTE.

È stato anche presentato in anteprima il libro, edito dalla casa editrice Librellula, LIGEA, con un racconto della scrittrice Rosalinda Miceli e le illustrazioni inedite dell’artista Valentina Arichetta. Il libro è il secondo della collana illustrata dedicata ai miti e alle leggende di Lamezia e delle Calabria, e segue GELSOMINA E LE FATE DEL CASTELLO.

