Lamezia. OPEN AIR ART: è iniziata la prima giornata dell’evento

Comunicato stampa

Lunedì 7 giugno, ore 18.00, presso Cafè Retrò (c.so Numistrano, Lamezia Terme), è iniziato Open Air Art, evento di residenze artistiche organizzato dall’associazione culturale Reportage (progetto vincitore di Avviso Pubblico per la Selezione e il Finanziamento di Interventi per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la Qualificazione e il Rafforzamento dell’attuale Offerta Culturale Presente in Calabria, Annualità 2019) da un’idea di Valentina Arichetta.

La prima giornata è iniziata con la partenza dei lavori delle prime due residenze, ad opera di Simona Ponzù Donato, artista siciliana, e Ambra Grassi, proveniente invece da Gorizia.

Simona Ponzù viene dall’ambiente anarchico e frequenta spazi autogestiti. Passa dalla pittura al disegno alle installazioni, fino alle performance, alla grafica, alla fotografia e alla street art. proprio attraverso la street art ha lasciato tracce del suo passaggio dalla Calabria alla Germania, dalla Francia fino in Spagna.

Anche Ambra Grassi si approccia come artista a vari tipi di superfici, grandezze e materiali, sempre appartenenti al mondo dell’arte urbana, padroneggiando le tecniche grafice (calcografia, xilo, seri e lito) e indagando sul segno.

La Ponzù si occuperò di un grande murales in via Tommaso Fusco, a Nicastro-Lamezia Terme; mentre la Grassi creerà in piazza Mercato Vecchio un enorme arazzo con tecnica mista.

Ha chiuso la prima giornata il live musicale di Mauro Nigro, a Sambiase-Lamezia Terme, davanti lo Slove Food Cimorelli, dove l’enogastronomia e i prodotti tipici calabresi si sono intrecciati con la scultura del legno, la pittura e la musica. Nigro ha suonato in acustico diverse cover di Bruce Springsteen.